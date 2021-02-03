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Коммунальные службы Москвы приступили к подметанию тротуаров из-за снегопада
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Коммунальные службы Москвы приступили к подметанию тротуаров из-за снегопада

Кирилл Николаев

Город

Коммунальные службы столицы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой из-за снегопада. Об этом в среду, 3 февраля, сообщили в Twitter-аккаунте комплекса городского хозяйства Москвы.

По прогнозам синоптиков, снегопад в городе будет идти до 03:00 четверга, 4 февраля. В связи с этим жителей столицы просят быть внимательными на улице. Москвичам рекомендовали не укрываться под деревьями, а водителям посоветовали соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее синоптики пообещали москвичам похолодание к пятнице, 5 февраля. Температура начнет понижаться в четверг, 4 февраля. Утром будет теплее всего — минус 1–3 градуса мороза в столице и минус 1–6 градусов мороза в области. К вечеру столбики термометров в регионе опустятся до минус 5–7 градусов.

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