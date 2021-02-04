Эксперт объяснила, как получить льготы на капитальный ремонт в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Собственники квартир в столице могут вполовину или полностью сократить затраты на оплату взносов на капитальный ремонт при условии наличия льготы на жилищные услуги. Об этом сообщила начальник управления «Абонентская служба» Фонда капремонта Москвы (ФКР) Ксения Коноплева.

Она рассказала, что в программе соцподдержки по оплате взносов на капитальный ремонт могут участвовать многодетные семьи, ветераны труда, инвалиды и участники войны, неработающие пожилые граждане, которые проживают одни или в семье, состоящей из пенсионеров.

— С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение льгот на капремонт, можно ознакомиться на сайте Фонда капремонта Москвы. Заявитель может получить скидку на оплату ежемесячного взноса в рамках социальной нормы площади, — рассказала Коноплева.

Эксперт уточнила, что заявления на получение льготы принимают в центрах госуслуг «Мои документы» и в районных отделах городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС).

Также заявление также можно подать на сайте мэра и правительства Москвы, срок его рассмотрения составит не более десяти дней.

Коноплева отметила, что льгота на оплату взносов на капремонт оформляется один раз и только для одного жилого помещения в собственности, передает РИА Недвижимость.

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