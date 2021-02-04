Эксперт ВОЗ оценил вероятность возникновения COVID-19 на рынке в Ухане

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Эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков сообщил, что все условия для того, чтобы COVID-19 распространился на рынке морепродуктов в китайском Ухане есть. Но это не означает, что коронавирус возник именно там.

Уханьский рынок «Хуанань», на котором продавались овощи, морепродукты и мясо диких животных, закрылся 1 января 2020 года, когда эпидемиологическое расследование вспышки неизвестного на тот момент заболевания привело к нему. Первые заболевшие коронавирусом работали именно на этом рынке. Однако специалисты до сих пор не пришли к окончательному выводу относительно роли, которую он сыграл в распространении COVID-19.

— На рынке мы были. Я не очень знаком с санитарными правилами Китая, но глядя на это, экстраполируя на наше законодательство, конечно, рынок весьма далек от совершенства. Не факт, что это там произошло, нет никаких доказательств, что именно там произошел вирус, может, в другом месте вирус появился, но гипотетически там все условия для распространения вируса есть, — заявил Дедков.

Он добавил, что рынок сейчас закрыт, идет снос, но даже сейчас можно сделать такой вывод.

В настоящее время в КНР находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения нового коронавируса. Специалисты прибыли в Ухань 14 января, после чего их поместили на обязательный двухнедельный карантин, 29 января они начали работу, передает РИА Новости.

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