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Более 3 миллионов паспортов РФ оформили в столичных центрах «Мои документы» за три года
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 3 миллионов паспортов РФ оформили в столичных центрах «Мои документы» за три года

Анастасия Колоскова

Город

Столичные центры «Мои документы» в период с 2017 по 2020 год оформили более 3,3 миллиона российских и более 1,7 миллиона заграничных паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе центров госуслуг в четверг, 4 февраля.

Отмечается, что с 1 февраля 2017 года паспорт гражданина РФ и пятилетний загранпаспорт старого образца можно оформить и получить в центрах по графику работы офисов.

— За первый год специалисты оформили более миллиона российских и почти 600 тысяч заграничных паспортов, за второй год — более 800 тысяч и более 500 тысяч соответственно, за третий год — порядка 900 тысяч российских и более 450 тысяч заграничных паспортов. За последний год сотрудники оформили более 650 тысяч российских и порядка 170 тысяч заграничных паспортов, — уточняется в сообщении.

Москвичи могут подать заявление на оформление российского или заграничного паспорта в любом удобном для них центре «Мои документы». В пресс-службе напомнили о том, что срок изготовления паспорта составит 10 дней с момента подачи заявления, если документ оформляется по месту жительства, и 30 дней — в другом случае, передает агентство городских новостей «Москва».

Пятилетний заграничный паспорт изготавливается в течение одного месяца при оформлении по месту жительства и трех месяцев — в ином случае.

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