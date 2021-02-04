СМИ сообщили об удивлении западных стран из-за российской вакцины от COVID

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в четверг, 4 февраля, пишет Жак Шустер в статье газеты Welt.

Он напомнил о том, что еще в октябре 1957 года вся планета следила за тем, как в Советском Союзе запускают в космос первый искусственный спутник. Шустер подчеркнул, что это событие заставило испугаться Европу и США. Однако после этого события, по мнению журналиста, Россия почти ничем не смогла удивить западные страны в техническом плане.

— Лишь вакцина против коронавируса, которая рано поступила на рынок, показала: Россия, пожалуй, больше, чем «Верхняя Вольта с ракетами» (высказывание Гельмута Шмидта об СССР — прим. «ВМ»), — пояснил Шустер.

По его словам, публикация результатов третьей фазы клинических исследований вакцины в авторитетном медицинском журнале Lancet доказала высокую эффективность препарата «Спутник V». Шустер считает, что это позволяет оправдать решение Москвы о старте использования вакцины до окончательных данных о препарате.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ВОЗ рассказала о переговорах с Россией о поставке вакцин нуждающимся странам