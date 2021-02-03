Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
ВОЗ рассказала о переговорах с Россией о поставке вакцин нуждающимся странам
Фото: twitter.com/courageousgirl2

ВОЗ рассказала о переговорах с Россией о поставке вакцин нуждающимся странам

Кирилл Николаев

Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с производителями вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам. Об этом в среду, 3 февраля, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в мире просто недостаточно доз вакцин от коронавируса на все страны. В этой связи очень важно не оставить государства, которые не могут купить вакцину. ВОЗ активно решает этот вопрос.

— Ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся, — отметила Вуйнович.

Ранее ВОЗ прокомментировала данные журнала Lancet о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава РФПИ рассказал, когда «Спутник V» может получить одобрение на применение в ЕС

вакцинаВОЗкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Все мнения
О проекте