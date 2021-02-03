ВОЗ рассказала о переговорах с Россией о поставке вакцин нуждающимся странам

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет переговоры с производителями вакцин от коронавирусной инфекции, в том числе с Россией, о предоставлении препаратов нуждающимся странам. Об этом в среду, 3 февраля, заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, в мире просто недостаточно доз вакцин от коронавируса на все страны. В этой связи очень важно не оставить государства, которые не могут купить вакцину. ВОЗ активно решает этот вопрос.

— Ожидаем и поддержку России, других стран, чтобы предоставить вакцину всем нуждающимся, — отметила Вуйнович.

Ранее ВОЗ прокомментировала данные журнала Lancet о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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