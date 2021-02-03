ВОЗ оценила данные о высокой эффективности российской вакцины «Спутник V»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала данные журнала Lancet о российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». По словам представителя организации в России Мелиты Вуйнович, публикация издания свидетельствует о качестве российского препарата.

— Мы очень приветствуем, конечно, публикацию, которая говорит об эффективности вакцины, — отметила Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», эффективность которого составила 91,6 процента.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Гвинее, Иране, Тунисе, Мексике и Армении.

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