Роскачество обнаружило пестициды в бананах, выращенных в Эквадоре

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Специалисты Роскачества проверили органические продукты, которые были выращены за рубежом, на соответствие требованиям к органике и обнаружили нарушения при исследовании эквадорских бананов. Об этом говорится в сообщении организации в четверг, 4 февраля.

Уточняется, что экспертами были исследованы 30 товаров 22 торговых марок из 10 стран. Среди них были бананы, детское питание, макаронные изделия, рис, хлебцы, хлопья, консервированные томаты и кукуруза, чай, крекеры, сушки, мука, имбирь и корица. Данные продукты исследовали на наличие наиболее распространенных пестицидов и ГМО.

Так, в бананах марки Prima Donna обнаружили пестицид хлорпирифос (в концентрации 0,029 миллиграмма на килограмм).

По словам главы департамента исследований Роскачества Людмилы Буслаевой, хлорпирифос токсичен не только для насекомых, но и для людей. Вещество может оказывать негативное воздействие на репродуктивную систему, раздражать кожу и слизистые, а также по сравнению с другими инсектицидами дольше выводится из организма человека. Согласно экспериментам на животных выявлено, что хлорпирифос может циркулировать в организме в течение пяти дней.

В остальных продуктах нарушений не обнаружили, также во всех товарах отсутствовали ГМО. Специалисты отметили, что исследование проводилось только на содержание пестицидов и ГМО, поэтому в Роспотребнадзоре не гарантируют отсутствие нарушений по части микробиологии и маркировки.

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