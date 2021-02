Названа самая жизнеутверждающая песня в период пандемии

Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Песня Don't Stop Me Now в исполнении британской рок-группы Queen была признана самой жизнеутверждающей в период пандемии COVID-19. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщило издание Daily Mail со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

Как утверждает большинство респондентов, композиция обладает способностью быстро поднимать настроение и заряжать энергией. Второе место в списке жизнеутверждающих мелодий заняла песня Dancing Queen группы ABBA, а третье место досталось хиту Living on the prayer группы Bon Jovi.

Также в число позитивных песен опрошенные включили композиции Walking on Sunshine в исполнении рок-коллектива Katrina and the Waves и Good Vibrations группы The Beach Boys.

Как заметил представитель компании AXA Health Марк Уинвуд, любимые композиции способствуют выработке гормонов счастья и удовольствия —эндорфина и дофамина, уточняется в публикации Daily Mail.

