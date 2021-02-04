Инфекционист призвал не путать остаточные симптомы коронавируса с новым заражением

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После перенесенной коронавирусной инфекции у пациента могут оставаться симптомы заболевания в течение нескольких недель, их не нужно принимать за повторное заражение вирусом. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам медика, коронавирус относится к острым респираторно-вирусным инфекциям (ОРВИ).

— Эти заболевания протекают только в остром периоде, никакой хронизации на данный момент с коронавирусами не выявлено. Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно, — заметил врач.

Он пояснил, что вылеченный коронавирус не должен оставлять симптомов, однако метод ПЦР может выявлять вирус в организме еще на протяжении нескольких недель. Также после заболевания какое-то время могут наблюдаться остаточные симптомы, такие как недомогание, слабость, потливость, легкая температура, отсутствие обоняния и снижение вкусовых рецепторов, сообщает РИА Новости.

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