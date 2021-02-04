Член Российской академии художеств Алексей Коробков скончался в Москве

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Член Российской академии художеств (РАХ) Алексей Коробков умер в Москве на 77-м году жизни. Об этом сообщили в правоохранительных органах в четверг, 4 февраля.

— Вечером 3 февраля в спортзале художественного лицея при РАХ на ул. Крымский Вал скончался Алексей Алексеевич Коробков, — сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сын члена Российской академии художеств Алексея Коробкова подтвердил корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщение о смерти отца. По его словам, предварительной причиной смерти стало образование тромба.

— Да, Алексея Алексеевича не стало. Предварительная причина — тромб, — уточнил Михаил Коробков.

СПРАВКА «ВМ»

Алексей Коробков являлся членом-корреспондентом РАХ, первым вице-президентом, академиком Международной академии народов мира («Элита»). Он автор ряда монографий и научных трудов.

В период с 1988 по 1997 год был заместителем президента Академии художеств СССР и РФ. Он также создал Международный центр дизайна при РАХ.