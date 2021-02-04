Украинская оппозиция заявила о готовности предоставить доказательства для импичмента Зеленского

Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Украинская оппозиция готова предоставить доказательства грубого нарушения главой государства Владимиром Зеленским конституции и законов страны. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщил председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, на данный момент готовятся материалы, чтобы начать импичмент президента.

— Мы понимаем, что закон, который предусматривает эту процедуру, является по факту невыполнимым, однако наша цель не только инициировать импичмент, так как у нас есть все аргументы, чтобы Зеленский был подвергнут этой процедуре, — заявил Медведчук на канале RT Россия.

Ранее украинская оппозиция решила начать процедуру импичмента Зеленского после того, как президент подписал постановление о введении ограничений в отношении депутата Верховной рады из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, сроком на пять лет.

Данную ситуацию прокомментировали в Кремле. Российские власти осудили блокировку ряда украинских телеканалов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на подобные события должны реагировать такие организации, как ОБСЕ.

Читайте также: Украинский политолог назвал невозможным, но логичным импичмент Зеленского