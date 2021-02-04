Режиссер Сигарев объяснил, почему надо пожалеть Никиту Михалкова

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Режиссер Василий Сигарев объяснил, почему нужно пожалеть его коллегу Никиту Михалкова. По его словам, Михалков живет прошлым, показывая заслуги и премии, а жить нужно будущим.

— У Никиты Сергеевича стоят телефоны, призы, «Орел», «Оскар». Любят люди показать — что «у нас было». Надо жить будущим, чтобы в будущем что-то случилось. Хорошо к нему отношусь. В жизни может все что у годно случиться. Отстал от жизни, и что, его за это гнобить? Его надо жалеть, — считает Сигарев.

По его словам, Михалков хороший режиссер. Сигареву нравятся его фильмы «Родня» и «Пять вечеров».

— Нравится его работа с актерами, играют классно, они у него лучше всех, — отметил собеседник.

Интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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