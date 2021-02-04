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Режиссер Сигарев объяснил, почему надо пожалеть Никиту Михалкова
Фото: youtube.com/ВДудь

Режиссер Сигарев объяснил, почему надо пожалеть Никиту Михалкова

Виктория Федотова

Звезды

Режиссер Василий Сигарев объяснил, почему нужно пожалеть его коллегу Никиту Михалкова. По его словам, Михалков живет прошлым, показывая заслуги и премии, а жить нужно будущим.

— У Никиты Сергеевича стоят телефоны, призы, «Орел», «Оскар». Любят люди показать — что «у нас было». Надо жить будущим, чтобы в будущем что-то случилось. Хорошо к нему отношусь. В жизни может все что у годно случиться. Отстал от жизни, и что, его за это гнобить? Его надо жалеть, — считает Сигарев.

По его словам, Михалков хороший режиссер. Сигареву нравятся его фильмы «Родня» и «Пять вечеров».

— Нравится его работа с актерами, играют классно, они у него лучше всех, — отметил собеседник.

Интервью опубликовано на YouTube-канале «вДудь».

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Никита Михалковмнениемысли о будущем
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