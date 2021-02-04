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Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавирусной инфекции
Фото: Любимов Андрей / АГН «Москва»

Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавирусной инфекции

Анастасия Чанцева

Звезды

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова.

— Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и, если так будет продолжаться, ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем, — рассказали ТАСС в театре.

Напомним, Алису Фрейндлих госпитализировали 25 декабря в больницу № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге. Ей поставили диагноз «коронавирус». Весь месяц артистка находилась в реанимационной палате, где получала кислородную поддержку. В обычную палату ее перевели 26 января.

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