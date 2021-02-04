Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин подписал закон о штрафе за пропаганду потребления «веселящего газа»
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин подписал закон о штрафе за пропаганду потребления «веселящего газа»

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа за пропаганду в Сети потребления «веселящего газа». Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Ранее глава государства подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи «веселящего газа», который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.

Так, согласно постановлению, штраф за нарушение будет составлять от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей либо приостановить работу до 30 суток. За пропаганду «веселящего газа» юридическим лицам придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей либо приостановить деятельность до 30 суток.

Читайте также: Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с прибывшим в Москву Боррелем

штрафподписал постановлениеВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

17 лет «Фейсбуку»: взгляд из бездны соцсетей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Возможна ли сегодня «новая Ялта»

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Набранных темпов не снижаем

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Зачем школам переходить на шестидневку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Нобелевская премия мира — да кому она нужна

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: жертвы любовного треугольника

Все мнения
О проекте