Путин подписал закон о штрафе за пропаганду потребления «веселящего газа»

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафа за пропаганду в Сети потребления «веселящего газа». Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации в четверг, 4 февраля.

Ранее глава государства подписал закон о борьбе с пропагандой свободной продажи «веселящего газа», который запрещает потребление в немедицинских целях и пропаганду использования закиси азота с 1 января 2021 года.

Так, согласно постановлению, штраф за нарушение будет составлять от 1 до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей либо приостановить работу до 30 суток. За пропаганду «веселящего газа» юридическим лицам придется заплатить от 50 до 150 тысяч рублей либо приостановить деятельность до 30 суток.

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