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Руки, ноги и коронавирус: как ухаживать за кожей во время пандемии
Фото: pixabay.com

Руки, ноги и коронавирус: как ухаживать за кожей во время пандемии

Елена Фролова

Здоровье

Люди стали чаще жаловаться на травмы кожи рук в период пандемии COVID-19. Эксперты связывают это с тотальной стерильностью и морозным ветром, которые в своей совокупности благоприятствуют сильной сухости, покраснениям и тяжелым экземам. Доктор медицинских наук, заведующая отделением косметологии Института пластической хирургии и косметологии Анна Стенько в беседе с «Невскими новостями» дала несколько советов, как уберечь свои руки.

Например, нужно держать их в тепле, а также пользоваться кремом для зимнего ухода. Помимо этого, можно подойти к вопросу серьезно, занявшись профессиональным уходом — парафинотерапией, делать горячую питательную ванну, которая выводит токсины из кожи.

Зимой кожа рук всегда испытывает дискомфорт. Из-за морозного ветра она может шелушиться, трескаться и отекать. Ко всему прочему добавились еще и санитарно-эпидемиологические правила. По словам косметолога, лучше зимой избегать автоматических сушек в общественных местах. Предпочтительнее пользоваться бумажными полотенцами. Не менее важно следить за питанием. Все увлажняющие средства желательно заменить на питательные крема с маслами и глицерином.

Эксперт советует пользоваться препаратами, в составе которых есть витамины А и Е. Помимо этого, Анна Стенько рекомендует раз в день пользоваться ранозаживляющим кремом. В домашних условиях также можно делать различные спа для рук: ванночки, маски, надевать перчатки.

Тем временем медики из Великобритании выяснили, как можно распознать коронавирусную инфекцию, передает «Царьград». По их мнению, насторожить человека должны покраснения на пальцах ног, особенно если нет объективных причин для их появления.

Иногда подобные изменения цвета кожи могут сопровождаться жжением или сыпью. Если это состояние приводит к дискомфорту, а улучшение не наблюдается, то лучше всего обратиться за помощью к медицинскому специалисту.

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