Новый амбулаторный центр разрешили ввести в эксплуатацию в поселке Курилово

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Россия, Москва, Троицк, Центральная улица, 2А Карта всех событий

В поселке Курилово разрешили ввести в эксплуатацию новый амбулаторный центр. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Медицинская инфраструктура будет расположена по адресу: улица Центральная, владение 2А. Отмечается, что амбулатория рассчитана на 110 посещений.

Здание оснащено современным медицинским оборудованием, сообщил Жидин. Пациенты смогут посетить кабинеты функциональной диагностики и воспользоваться услугами врачей основных медицинских специальностей. Рабочие провели в задании удобную систему видеонаблюдения и благоустроили прилегающую территорию.

— Так на этот год запланирован старт одного из самых крупных и перспективных проектов ИЦ «Сколково» — биомедицинского технопарка, площадь застройки которого составит около 20 гектаров. Кроме того, вскоре завершится строительство одного из крупнейших проектов в области медицины и здоровья — больницы на территории административно-делового центра в поселке Коммунарка, — рассказал глава департамента.

Он уточнил, что медицинский центр «Новомосковский» планируют построить до 2022 года.

— Мы придерживаемся политики комплексного освоения территорий. Чем больше появляется нового жилья, тем больше объектов социальной инфраструктуры, в том числе поликлиник и амбулаторий мы строим, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, в Новой Москве планируют построить 15 центров здравоохранения в ближайшие три года. К 2035 году их количество может увеличится до 125. Отмечается, что восемь объектов среди них будут построены за счет средств Адресной инвестиционной программы Москвы.

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