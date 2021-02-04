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Сугробы в Москве вырастут до 36 сантиметров к утру 5 февраля
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Сугробы в Москве вырастут до 36 сантиметров к утру 5 февраля

Никита Абрамов

Город

В связи со снегопадом, начавшимся днем 4 февраля, сугробы к утру пятницы, 5 февраля, вырастут до 36 сантиметров. Об этом в четверг сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— К утру сугробы возрастут до 36 сантиметров, — цитирует синоптика РИА Новости.

Ранее Тишковец сообщил, что во второй половине дня, 4 февраля, в Москве начнется сильная метель. Прогнозируется выпадение до трети месячной нормы осадков.

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