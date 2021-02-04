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Компьютерный клуб на северо-востоке Москвы опечатали из-за нарушения антиковидных мер
Фото: Анна Малакмадзе

Компьютерный клуб на северо-востоке Москвы опечатали из-за нарушения антиковидных мер

Анастасия Волоснова

Общество
Россия, Москва, Новодмитровская улица Карта всех событий

На северо-востоке Москвы опечатали компьютерный клуб Cyber Syndicate из-за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

Здание расположено на Новодмитровской улице. В ходе осмотра специалисты Роспотребнадзора выявили, что сотрудники и посетители заведения нарушали меры, введенные для уменьшения распространения коронавируса.

— В ходе проведения осмотра помещений компьютерного клуба установлено, что ИП Кхайата С. Г. при сохраняющихся угрозах распространения новой коронавирусной инфекции не выполняет противоэпидемические мероприятия, а именно: не обеспечен контроль за использованием средств индивидуальной защиты посетителями клуба, допускается вход на объект граждан без масок и перчаток, нет пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, — написали в ведомстве.

Отмечается, что в клубе не соблюдали социальную дистанцию, не предоставляли антисептики. Сотрудники не производили бесконтактный контроль температуры тела посетителей и не осуществляли дезинфекцию помещений.

— В отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении и протокол о временном запрете деятельности по части второй статьи 6.3 КоАП РФ, и 2 февраля 2021 года помещение клуба было опечатано. Материалы дела направлены в Останкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток, — заявили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что с начала пандемии в столице приостановили деятельности 444 объектов, в которых не соблюдались антиковидные меры, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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