Объем стационарной помощи онкобольным в столице вырос более чем на треть

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Объем стационарной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями вырос более чем на треть в Москве за время пандемии коронавируса. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 4 февраля.

По словам мэра, весной обсуждался вопрос помощи онкологическим больным. Были опасения, что закрывшиеся больницы не смогут оказать необходимую помощь пациентам. Но ситуация развивалась по-другому, отметил глава города.

— Наоборот, оказание стационарной помощи не уменьшилось, а увеличилось более чем на треть, — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Столичный мэр уточнил, что объем стационарной помощи удалось увеличить благодаря созданию в 2019 году шести онкоцентров. По словам Сергея Собянина, в городе на этапе строительства находятся еще четыре центра, а летом этого года планируется закончить реконструкцию трех центров оказания амбулаторной помощи людям с онкологическими заболеваниями.

Читайте также: Сергей Собянин дал старт проекту «Персональный помощник» для онкологических пациентов