Биологи нашли способ очистить клетки от «спящего» ВИЧ

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Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) пришли к выводу, что один из белков иммунной системы CARD8 может распознавать присутствие в клетках организма одного из ключевых белков вируса иммунодефицита человека. Благодаря этому можно очистить клетки от «спящих» копий ВИЧ.

Антиретровирусная терапия у пациентов с ВИЧ ведет к тому, что вирус переходит в своеобразную спячку, поэтому иммунная система перестает его «видеть». Однако в случае прекращения приема лекарств ВИЧ способен быстро восстанавливать прежние масштабы инфекции. В связи с этим проблема борьбы со «спящим» ВИЧ стоит перед учеными всего мира.

Американские биологи установили, что белок CARD8 распознает молекулы ВИЧ-протеазы — белка, играющего ключевую роль в сборке новых вирусных частиц. CARD8 «разрезает» заготовки белков вируса, из которых формируются его оболочка, лишая ВИЧ способности заражать другие клетки.

Как рассказал один из авторов исследования Шань Лян, выявление белка CARD8 дает возможность использовать его для уничтожения всех «спящих» копий ВИЧ в организме пациента независимо от степени мутированности вируса.

Ученые полагают, что их работа позволит создать препараты, способные полностью очистить организм больных от вируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служба университета.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в России насчитывается более 1,1 миллиона россиян с диагнозом ВИЧ. При этом свыше 60 процентов болеющих в России составляют мужчины. Наибольшее количество зараженных среди граждан РФ — в возрасте от 30 до 44 лет.

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