Испытания первого гибридного авиадвигателя начались в России

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В России стартовали испытания сверхпроводникового авиационного электродвигателя. Об этом заявили в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

По данным учреждения, испытания начались в пятницу, 5 февраля, в Новосибирске.

— Стартовал этап наземных отработок самолета-летающей лаборатории (Як-40, — прим. «ВМ») с демонстратором гибридной силовой установки, оснащенной сверхпроводниковым электродвигателем мощностью 500 киловатт, — сказали РИА Новости в Фонде.

В рамках первой фазы исследований лайнер с включенным питанием электродвигателя совершил пробежку по ВПП. Подобные испытания в сфере авиации выполняются для проверки работоспособности силовых установок, летательного аппарата, его систем и оборудования при движении по земле.

В пресс-службе Фонда обратили внимание, что в ходе проведенных к настоящему моменту испытаний была подтверждена правильность выбранных электротехнических, прочностных и компоновочных решений, а также отмечена корректная совместная работа самолетного оборудования и электродвигателя. Кроме того, были изучены условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования, основные режимы работы электродвигателя и его систем (захолаживание, пуск, остановка, работа под нагрузкой).

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