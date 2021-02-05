Москвичей предупредили о затруднении движения на ряде дорог 5 февраля

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

На ряде дорог в столице утром 5 февраля наблюдается затруднение движения. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Уточняется, что на движение серьезно влияют дорожно-транспортные происшествия и дорожные работы.

— Движение в центр затруднено здесь: внутренняя сторона МКАД от 24 до 34 километра, Волгоградский проспект, Ярославское шоссе, — говорится в сообщении.

Свободный проезд наблюдается на проспекте Маршала Жукова, Мичуринском проспекте, а также на Староможайском шоссе.

Самый крупный затор образовался на внутренней стороне МКАД на юге. Из-за небольшой аварии в районе съезда с улицы Поляны от Каширского шоссе до Варшавского шоссе затруднено движение.

Плотное движение зафиксировано на Волгоградском проспекте почти на всем протяжении — от МКАД до Текстильщиков, а также на шоссе Энтузиастов — от Новогиреевской до Авиамоторной улицы и на Ярославском шоссе — от Федоскинской улицы до Северянинского путепровода.

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