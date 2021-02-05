Американские эксперты назвали преимущества российской вакцины «Спутник V»

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Американские эксперты рассказали о преимуществах «Спутника V» — российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам инфекциониста медцентра при Стэнфордском университете Дина Уинслоу, эта ДНК-вакцина не требует хранения и транспортировки при сверхнизких температурах, в чем нуждаются прочие РНК-лекарства. При этом эффективность российского препарата сопоставима с западными аналогами от Pfizer и Moderna.

В свою очередь руководитель отделения инфекционных заболеваний при медицинском факультете Гарвардского университета Дэниел Курицкис также отметил, что «Спутник V» можно «хранить в холодильнике».

— Это большое преимущество, поскольку позволяет доставить вакцину в те страны, где гораздо меньше возможностей обеспечить хранение при сверхнизкой температуре. Это означает, что в некоторых странах ее значительно проще применять, — пояснил специалист.

При этом препарат эффективен и безопасен, добавил Курицкис.

О российской вакцине положительно отозвался и инфекционист из Университета штата Джорджия в Огасте Роджер Макартур. По его мнению, «Спутник V» — очень многообещающая разработка, которая дает защиту лучше, чем препараты AstraZeneca и Johnson & Johnson.

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