Более 103,6 миллиона тестов на COVID-19 провели в России с начала пандемии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

С начала пандемии коронавируса Роспотребнадзор провел в стране более 103,6 миллиона тестов на COVID-19. Об этом в пятницу, 5 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в настоящее время находятся 625 196 человек.

В пресс-службе добавили, что за последние сутки в РФ провели 458 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что жителей Москвы оштрафовали на 10 миллионов рублей за отсутствие тестов на COVID-19 после поездок за рубеж. Известно, что Роспотребнадзор обязывает граждан, которые выезжали за границу, прикреплять результаты ПЦР-теста на портал госуслуг в течение трех дней.

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