Более 400 тысяч школьников Подмосковья узнают о защите персональных данных

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Около 400 тысяч детей освоят цифровые навыки в рамках проекта «Урок цифры», который пройдет в школах Московской области с 8 по 22 февраля. Об этом сообщает «Радио 1».

К участию в акции присоединились свыше тысячи образовательных учреждений региона. Программа рассчитана на учеников с первого по одиннадцатый классы.

— С помощью новых онлайн-тренажеров «Приватность в цифровом мире» ребята узнают, какую информацию о себе не нужно выкладывать в интернете, как противостоять мошенникам, а также научатся защищать свои персональные данные, — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Помимо этого в области пройдут открытые уроки. Например, 16 февраля состоятся занятия по проекту в школе № 18 в Красногорске. Министр выразила уверенность в том, что цикл тематических встреч по программе «Урок цифры» станет полезным для школьников.

В свою очередь министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар добавил, что занятия организуют в дистанционном формате.

Читайте также: Подмосковную программу «Маугли» запустили в 27 детсадах Читы