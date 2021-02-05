Минэкологии: Колонии белок и бобров замечены в городах Подмосковья

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Дикие животные начали появляться в городах Подмосковья. Информацией об этом с министерством экологии и природопользования региона поделились в Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. Об этом сообщает «Радио 1».

— Активнее всех возвращаются бобры и белки, о чем свидетельствуют данные биологов, ведущих исследование проектируемых особо охраняемых природных территорий, — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Уточняется, что колонии бобров зафиксированы в долине Сетунь, на Яузе в черте Мытищ. По словам министра, в некоторых городах Подмосковья были замечены каменные куницы, ласки и белки-летяги.

Ранее начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров сообщил, что бобров, обитающих на берегах Яузы и Сетуни в старых столичных районах, планируют перевезти в Новую Москву.

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