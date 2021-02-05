Названы три знака зодиака, которых годы делают красивее

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Астрологи назвали три знака зодиака, представителей которых годы только украшают.

Рак

В частности, Раки зачастую чересчур скромны и застенчивы в юности. Их мучают комплексы и обидчивость. Несмотря на то, что девушки-Раки наделены нежностью и романтизмом, они бывают не уверены в себе. Из-за этого они не выставляют достоинства напоказ и редко знакомят других со своим внутренним миром.

Однако с возрастом женщины-Раки начинают любить себя. Они демонстрируют безупречный стиль в одежде и стремятся к совершенству. Внешний вид и интеллект заставляют обратить на них внимание мужчин.

Мужчины-Раки тоже хорошеют с годами. С возрастом у них проявляются лидерские качества. Мужественность проявляется и во внешности, которую они умело подчеркивают удачно подобранной одеждой.

Весы

Весы с возрастом преодолевают мучающие их сомнения и повышенную самокритику и наконец прощаются со статусом серых мышек. Представительницы слабого пола подбирают эффектные образы, сочетая элементы одежды и аксессуары. Они умело подчеркивают свои достоинства и с годами превращаются в поистине притягательных и уверенных женщин.

Мужчины-Весы также изучают модные тренды и преображают свой внешний вид. Они способны выбрать собственный стиль и вызывать восхищение окружающих безупречным образом. С годами они открывают в себе творческий потенциал и нередко обзаводятся интересным хобби.

Козерог

Козерог, будучи детьми и подростками, выгодно отличаются от сверстников. Нередко их ум заставляют их страдать из-за того, что они не могут себе позволить беззаботности.

Женщины-Козероги заметно расцветают с возрастом. Они пользуются вниманием у мужчин, так как обладают шармом и загадочностью.

В свою очередь представители сильного пола с возрастом превращаются из застенчивых мальчиков в успешных и целеустремленных мужчин с высокой самооценкой. Они стремятся к благотворным переменам в жизни своей и жизни близких, сообщает Пятый канал.

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