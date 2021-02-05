СМИ узнали о планах властей Британии ввести «паспорта вакцинированного»
Британские власти планируют ввести в стране «паспорта вакцинированного». Об этом пишут местные СМИ.
Речь идет о документах, которые позволят привитым от коронавируса гражданам Соединенного Королевства путешествовать в другие страны.
Пресса утверждает, что чиновники уже начали работу над реализацией проекта.
— Планируется (введение — прим. «ВМ») системы сертификации, — говорят источники The Times.
Также собеседники издания сообщают, что министерства иностранных дел, здравоохранения и транспорта Великобритании работают над вариантами таких паспортов с учетом стран, которые могут потребовать их в качестве условия для въезда.
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