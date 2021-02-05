СМИ узнали о планах властей Британии ввести «паспорта вакцинированного»

Фото: twitter.com / IANS Tweets

Британские власти планируют ввести в стране «паспорта вакцинированного». Об этом пишут местные СМИ.

Речь идет о документах, которые позволят привитым от коронавируса гражданам Соединенного Королевства путешествовать в другие страны.

Пресса утверждает, что чиновники уже начали работу над реализацией проекта.

— Планируется (введение — прим. «ВМ») системы сертификации, — говорят источники The Times.

Также собеседники издания сообщают, что министерства иностранных дел, здравоохранения и транспорта Великобритании работают над вариантами таких паспортов с учетом стран, которые могут потребовать их в качестве условия для въезда.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роскачество предупредило россиян о мошеннических схемах с «ковидными паспортами»