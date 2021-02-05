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Мурашко заявил, что коронавирус в России начинает отступать
Фото: minzdrav.gov.ru

Мурашко заявил, что коронавирус в России начинает отступать

Анастасия Чанцева

Общество

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу, 5 февраля, сообщил, что коронавирусная инфекция в стране постепенно отступает. Он добавил, что число пациентов, которые находятся под наблюдением, сократилось за последние три недели на 30 процентов.

— Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает: количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30 процентов, — заявил министр в эфире канала «Россия 24».

По словам Мурашко, сейчас под наблюдением медиков находится почти 800 тысяч человек, у которых выявлен COVID-19.

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