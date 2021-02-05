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Разработчиков российских вакцин от COVID-19 могут номинировать на Нобелевскую премию
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Разработчиков российских вакцин от COVID-19 могут номинировать на Нобелевскую премию

Кирилл Николаев

Наука

Разработчиков российских вакцин от коронавирусной инфекции могут номинировать на Нобелевскую премию. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, российских разработчиков могут номинировать на Нобелевскую премию по медицине или физиологии.

— Я почти уверен, что будут номинации с предложением разработчиков наших вакцин включить в эти списки, — цитирует Сергеева агентство городских новостей «Москва».

Также президент РАН заявил о необходимости продолжения работы по освещению достижений российских ученых.

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