Разработчиков российских вакцин от COVID-19 могут номинировать на Нобелевскую премию
Разработчиков российских вакцин от коронавирусной инфекции могут номинировать на Нобелевскую премию. Об этом в пятницу, 5 февраля, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
По его словам, российских разработчиков могут номинировать на Нобелевскую премию по медицине или физиологии.
— Я почти уверен, что будут номинации с предложением разработчиков наших вакцин включить в эти списки, — цитирует Сергеева агентство городских новостей «Москва».
Также президент РАН заявил о необходимости продолжения работы по освещению достижений российских ученых.
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