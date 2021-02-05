СМИ: Миру предсказали еще семь лет пандемии

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При нынешнем темпе вакцинации мир преодолеет пандемию коронавирусной инфекции через семь лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что необходимая доля защищенных людей в стране для формирования коллективного иммунитета должна составлять три четверти населения. По данным издания, в настоящее время ближе остальных государств к этому — Израиль и ОАЭ. Израиль располагает 57 дозами на 100 человек. Более 20 процентов населения страны уже привиты.

Как отметили в издании, в настоящее время ежедневно в мире от коронавируса вакцинируют 4,5 миллиона человек.

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