Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Миру предсказали еще семь лет пандемии
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

СМИ: Миру предсказали еще семь лет пандемии

Кирилл Николаев

В мире

При нынешнем темпе вакцинации мир преодолеет пандемию коронавирусной инфекции через семь лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что необходимая доля защищенных людей в стране для формирования коллективного иммунитета должна составлять три четверти населения. По данным издания, в настоящее время ближе остальных государств к этому — Израиль и ОАЭ. Израиль располагает 57 дозами на 100 человек. Более 20 процентов населения страны уже привиты.

Как отметили в издании, в настоящее время ежедневно в мире от коронавируса вакцинируют 4,5 миллиона человек.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: ЮАР ведет консультации с Россией о возможном использовании «Спутника V»

вакцинацияпандемиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Когда исправить ничего нельзя и хеппи-энда не будет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Водка, лодка и кувалда: записки старого моремана

Все мнения
О проекте