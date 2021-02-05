Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара снизился на 66,71 копейки и составил 74,93 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 58 030 сделок на сумму 204,94 миллиарда рублей.

Курс евро уменьшился на 87,35 копейки. Стоимость европейской валюты составила 89,78 рубля. Всего на ЕТС было заключено 7708 сделок на сумму 23,15 миллиарда рублей, сообщает Интерфакс.

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