Россия увеличила экспорт золота в три раза в 2020 году

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В 2020 году Россия экспортировала золота на сумму 18,535 миллиарда долларов. Это в 3,2 раза превышает показатель 2019-го.

Как следует из данных Федеральной таможенной службы, в 2019 году Россия экспортировала золото в необработанном виде и в слитках на 5,76 миллиарда долларов. В натуральном выражении вывоз золота вырос более чем вдвое, до 320 тонн против 123 тонн в 2019 году.

Больше всего экспортируемого золота направляется в Великобританию — 290 тонн на 16,9 миллиарда долларов. В 2019 году туда было вывезено 113 тонн золота на 5,3 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что экспорт российской сельскохозяйственной техники увеличивается третий год подряд.

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