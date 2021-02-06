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Астролог назвала три знака зодиака, обладающих мощной защитой от сглаза
Фото: pixabay.com

Астролог назвала три знака зодиака, обладающих мощной защитой от сглаза

Никита Абрамов

Общество

Астролог Янина Пакетова назвала три знака зодиака, обладателей которых почти невозможно сглазить. По ее словам, звезды одарили этих людей при рождении мощным энергетическим полем.

Дева

Представители этого знака с самого рождения наделены необычными способностями. Они добиваются своей цели, а их слова часто сбываются. Но, несмотря на то, что Дев практически нельзя сглазить, у них есть свое слабое место — родовые проклятия.

Скорпион

Магическая сила Скорпионов заметно выделяется среди остальных знаков. Но если человек, родившийся под этим знаком, не обладает мистическим потенциалом, у него все равно остается хорошая защита от сглаза. Слабое место Скорпионов — повышенная эмоциональность, из-за которой они могут нанести вред сами себе.

Стрелец

Стрельцы считаются самыми стойкими от различных сглазов. Помимо личной защиты, представители этого знака могут служить своеобразным оберегом для окружающих. Также у них быстрее всего восстанавливаются силы и энергетическое поле, сообщает Пятый канал.

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