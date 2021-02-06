Стало известно, как мошенники могут узнать баланс карты

Выяснив, что старые схемы развода срабатывают все реже, теперь мошенники стали предлагать клиенту закрыть счет в банке / Фото: pixabay.com

Мошенники могут узнать баланс карты жителя России не только напрямую выведав информацию у граждан. Оказывается в приложениях существуют уязвимые места, которые злоумышленники могут использовать.

— По нашим данным, проблемы, связанные с недостаточной авторизацией, мы встречали в каждом третьем приложении (31 процент), а годом ранее – в 63 процентах банковских приложений, — рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

По его словам, уязвимости в программе приводят к тому, что мошенники могут узнать баланс счета владельца, и истории операций.

Самый распространенный способ получения информации о банковском счете у мошенников — это попытка втереться в доверие, или же манипуляция владельцом карты.

Также многие злоумышленники могут подглядывать из-за спины в момент, когда гражданин совершает финансовые операции на банкомате, сообщает РИА Новости.

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