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СМИ: Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в центре Бордо
Фото: «Твиттер» МВД Франции

СМИ: Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в центре Бордо

Ростислав Зубков

В мире

В центре французского Бордо в жилом доме раздался взрыв, сообщают местные СМИ в субботу, 6 февраля.

По информации телеканала BFM, инцидент произошел на одном из верхних этажей здания, которое находится в квартале Шартон, что близ площади Пикар. Отголоски взрыва ощущались по всему району недалеко от центра города. Ударная волна выбила стекла некоторых магазинов, утверждает пресса.

Газеты со ссылкой на спасателей пишут, что пострадали три человека, еще два числятся пропавшими без вести.

О причинах происшествия пока ничего не известно. На место ЧП прибыли пожарные и полиция, квартал оцепили.

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