СМИ: Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в центре Бордо

Фото: «Твиттер» МВД Франции

В центре французского Бордо в жилом доме раздался взрыв, сообщают местные СМИ в субботу, 6 февраля.

По информации телеканала BFM, инцидент произошел на одном из верхних этажей здания, которое находится в квартале Шартон, что близ площади Пикар. Отголоски взрыва ощущались по всему району недалеко от центра города. Ударная волна выбила стекла некоторых магазинов, утверждает пресса.

Explosion dans un immeuble vers 8h30 rue Borie à Bordeaux. Un souffle a été ressenti dans tout le quartier. @SO_Bordeaux @sudouest pic.twitter.com/7kR5BBiZjE — Nicolas Laplume (@Nicolaplume33) February 6, 2021

Газеты со ссылкой на спасателей пишут, что пострадали три человека, еще два числятся пропавшими без вести.

О причинах происшествия пока ничего не известно. На место ЧП прибыли пожарные и полиция, квартал оцепили.

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