Вирусолог перечислил особенности третьей волны коронавируса в России
Россия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если на ее территорию проникнут новые штаммы COVID-19. Такое мнение выразил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.
По его словам, вторая волна инфекции еще не завершилась, хотя суточный прирост новых случаев заражения постепенно снижается. Эта тенденция останется неизменной в течение следующих нескольких месяцев, однако ситуация рискует пойти по негативному сценарию. Третья волна может возникнуть из-за мутаций патогена, считает вирусолог.
— Если они (новые штаммы коронавируса — прим. «ВМ») к нам попадут, то третья волна возможна, — сказал он Ura.ru.
Нетесов обратил внимание, что британский, южноафриканский и бразильский штаммы ковида могут распространяться с более быстрой скоростью.
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