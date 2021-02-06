Вирусолог перечислил особенности третьей волны коронавируса в России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если на ее территорию проникнут новые штаммы COVID-19. Такое мнение выразил заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

По его словам, вторая волна инфекции еще не завершилась, хотя суточный прирост новых случаев заражения постепенно снижается. Эта тенденция останется неизменной в течение следующих нескольких месяцев, однако ситуация рискует пойти по негативному сценарию. Третья волна может возникнуть из-за мутаций патогена, считает вирусолог.

— Если они (новые штаммы коронавируса — прим. «ВМ») к нам попадут, то третья волна возможна, — сказал он Ura.ru.

Нетесов обратил внимание, что британский, южноафриканский и бразильский штаммы ковида могут распространяться с более быстрой скоростью.

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