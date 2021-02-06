Трубоукладчик «Фортуна» начал работы по «Северному потоку — 2» в водах Дании

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно-трубоукладчик «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к укладке газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 в субботу, 6 февраля.

Там отметили, что все необходимые работы ведутся в соответствии с надлежащими разрешениями, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик прибыл к месту строительства 24 января. Совместно с «Фортуной» работы будут вести суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» предусматривает транзит газа из России в Германию через Балтийское море. Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Против проекта выступают США, Украина и Латвия. Лидеры этих государств считают его политическим, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели.

45-й президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет государства, который предусматривает санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Летом 2020 года Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2021 год. В документе предусмотрено введение новых санкций в отношении «Северного потока — 2». Уже действующие рестрикции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, и на причастные к этому страховые компании.

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