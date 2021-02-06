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Более 460 тысяч случаев коронавируса за сутки выявили в мире
Фото: flickr.com / U.S. Army National Guard / Sgt. John Schoebel

Более 460 тысяч случаев коронавируса за сутки выявили в мире

Виктория Родимкина

В мире

В мире за минувшие сутки выявили более чем 460 тысяч случаев коронавирусной инфекции, число подтвержденных случаев COVID-19 за все время пандемии превысило 104,95 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на субботу, 6 февраля.

Уточняется, что от инфекции за все время скончались более 2,29 миллиона человек.

Так, за последние сутки, по данным ВОЗ, заразились коронавирусом 460 906 человек, скончались от COVID-19 15 407 за минувшие 24 часа.

Более половины случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку — там выявлено 241 002 случая за сутки, на втором месте оказался регион Европы, на третьем — Юго-Восточная Азия, передает ТАСС.

Больше всего пациентов с коронавирусом зафиксировано в США — 26 418 016. Россия в этом списке находится на четвертом месте.

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