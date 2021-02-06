Более 28,8 тысячи российских военных вылечились от коронавируса

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

В России от коронавирусной инфекции вылечились уже более 28,8 тысячи военных. Это следует из информационного бюллетеня Министерства обороны РФ на 6 февраля.

Уточняется, что за минувшие сутки в стране от коронавируса вылечились 135 военных.

— Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 28 821 человека, — отметили в сообщении.

Кроме того, военное ведомство заявило, что среди гражданского персонала число выздоровевших увеличилось до 4049.

По данным пресс-службы, на 6 февраля в стране выявлено 2352 военных с коронавирусом. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 93 человека.

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