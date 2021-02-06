СМИ: Каршеринговый автомобиль сбил двух человек на севере Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий

Каршеринговая машина сбила двух человек на севере Москвы. Инцидент случился на Флотской улице в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что двое пешеходов переходили дорогу и оказались под колесами каршерингового автомобиля.

Информации о состоянии пострадавших пока нет, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что грузовик перевернулся на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублево-Успенском шоссе. Информации о пострадавших нет.

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