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СМИ: Каршеринговый автомобиль сбил двух человек на севере Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

СМИ: Каршеринговый автомобиль сбил двух человек на севере Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Флотская улица Карта всех событий

Каршеринговая машина сбила двух человек на севере Москвы. Инцидент случился на Флотской улице в субботу, 6 февраля.

Уточняется, что двое пешеходов переходили дорогу и оказались под колесами каршерингового автомобиля.

Информации о состоянии пострадавших пока нет, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что грузовик перевернулся на съезде с внутренней стороны МКАД на Рублево-Успенском шоссе. Информации о пострадавших нет.

Читайте также: ДТП с участием грузовика произошло на юго-западе Москвы

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