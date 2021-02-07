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Российская сборная по теннису вышла вперед в финале ATP в Австралии
Фото: Pixabay / StockSnap

Российская сборная по теннису вышла вперед в финале ATP в Австралии

Юлия Курганова

Спорт

Российская сборная по теннису повела в счете в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в Австралии в Мельбурне.

В первом матче, который длился 1 час 2 минуты, российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини (6:1, 6:2).

Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Фоньини — 17-ю.

Сборная России повела в матче со счетом 1-0, позже Даниил Медведев сыграет с Маттео Берреттини.

Призовой фонд турнира составляет 4,5 миллиона долларов.

Читайте также: Даниил Медведев вывел сборную России по теннису в финал Кубка АТР

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