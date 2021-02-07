Канцлер Австрии готов привиться от коронавируса «Спутником V»

Себастьян Курц подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главное - их эффективность, безопасность и доступность / Фото: YouTube - Sebastian Kurz

Канцлер Австрии Себастьян Курц сказал, что готов привиться от COVID-19 российской вакциной «Спутник V» или китайским препаратом, если их одобрят в Евросоюзе.

— Да, готов, если вакцины одобрят в Европе, — сообщил он в интервью изданию Welt am Sonntag в ответ на соответствующий вопрос.

Курц отметил, что в случае одобрения российской или китайской вакцины в Евросоюзе Австрия готова организовать их производство в стране. Он подчеркнул, что в вопросе с вакцинами главным является их эффективность, безопасность и доступность, а не ведение «геополитических сражений» из-за них.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербская.

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