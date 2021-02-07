«Кто-то пугает»: Пугачева ответила на предсказание экстрасенса
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева ответила на предсказание парапсихолога о том, что ее преследует дух умершего мужчины, якобы вытягивающий из нее жизненные силы. Об этом она сообщила в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.
Как отметила экстрасенс Наталья Федосеенко, мужчина хочет помочь певице, но, находясь здесь, ему необходимо чем-то питаться.
— И он питается ее жизненной энергией, — цитирует специалиста «Собеседник».
Она рассказала, что проблемы знаменитости со щитовидной железой и ногами связаны с «закупориванием пятой чакры». Именно по этой причине, по мнению эксперта, Пугачева на протяжении нескольких месяцев не появляется на публике.
Примадонна скептически отнеслась к такому предсказанию. По ее словам, жить нужно мгновением, а в такую «муть» она не лезет.
— Нумерологией не увлекаюсь. Кто-то пугает там какими-то двойками. Но знаете что? Жить надо мгновением: хорошо — и хорошо, — ответила Пугачева.
Ранее певица удивила поклонников своим образом.
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