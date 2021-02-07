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«Кто-то пугает»: Пугачева ответила на предсказание экстрасенса
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Кто-то пугает»: Пугачева ответила на предсказание экстрасенса

Юлия Ямпольская

Звезды

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева ответила на предсказание парапсихолога о том, что ее преследует дух умершего мужчины, якобы вытягивающий из нее жизненные силы. Об этом она сообщила в эфире передачи «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.

Как отметила экстрасенс Наталья Федосеенко, мужчина хочет помочь певице, но, находясь здесь, ему необходимо чем-то питаться.

— И он питается ее жизненной энергией, — цитирует специалиста «Собеседник».

Она рассказала, что проблемы знаменитости со щитовидной железой и ногами связаны с «закупориванием пятой чакры». Именно по этой причине, по мнению эксперта, Пугачева на протяжении нескольких месяцев не появляется на публике.

Примадонна скептически отнеслась к такому предсказанию. По ее словам, жить нужно мгновением, а в такую «муть» она не лезет.

— Нумерологией не увлекаюсь. Кто-то пугает там какими-то двойками. Но знаете что? Жить надо мгновением: хорошо — и хорошо, — ответила Пугачева.

Ранее певица удивила поклонников своим образом.

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