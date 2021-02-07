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Мужчине проломили голову в ходе драки около станции МЦК Ростокино
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мужчине проломили голову в ходе драки около станции МЦК Ростокино

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Ростокино Карта всех событий

В ходе драки на северо-востоке столицы мужчине проломили голову. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что инцидент произошел около станции МЦК Ростокино. Так, трое молодых людей пытались пройти через турникет без билета. После того как их остановили инспекторы службы транспортной безопасности, они вышли на улицу. Там конфликт перерос в драку, в результате которой один из сотрудников службы безопасности ударил нарушителя в область головы.

— Инспектор службы транспортной безопасности ООО головой нанес удар в область головы мужчине, причинив ему, согласно справке, полученной из медицинского учреждения, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, — пояснили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу с вывихом руки и ушибами головы.

Уголовное дело возбудили по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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