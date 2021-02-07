Мужчину избили на станции метро «Курская» в Москве

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Россия, Москва, метро Курская Карта всех событий

Жителя столицы избили на станции метро «Курская». Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что ночью неизвестные напали на мужчину и нанесли ему телесные повреждения. В результате он был доставлен в больницу с закрытыми переломами малоберцовой кости, а также с ушибленной раной верхней губы.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку.

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