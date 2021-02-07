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Москвичам рассказали, как работают флагманские центры «Мои документы»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Москвичам рассказали, как работают флагманские центры «Мои документы»

Кирилл Николаев

Город

В настоящее время в Москве работает 132 центра «Мои документы». В столице имеются и особые флагманские офисы, где присутствуют дополнительные услуги и сервисы.

По словам руководителя флагманского офиса «Мои документы» в Восточном административном округе (ВАО) Олега Шакина, в каждом подобном офисе есть комфортные зоны, где посетители могут отдохнуть в ожидании своей очереди. Они оборудованы уютными диванами с розетками для зарядки телефона и портативными лампами.

Шакин отметил, что во флагманском офисе в ВАО работает кафе. Здесь с помощью сервиса «Мое фото» можно сделать фотографию на документы. Также жители столицы могут проверить здоровье, приобрести путевку и купить сувениры.

«Мои документы» постоянно следят за качеством оказываемых услуг. Руководители центров много времени проводят в зале, где могут наблюдать за тем, как сотрудники обращаются с клиентами. Все флагманские центры «Мои документы» работают с 10:00 до 22:00, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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количество посетителейфлагманский центр госуслуг «Мои документы»Москва
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