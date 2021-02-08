Ученый назвал опасные вещества в питьевой воде

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Некачественная питьевая вода может привести не только к кишечным инфекциям, но и к другим серьезным заболеваниям. Чего нужно опасаться, рассказал генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

Он отметил, что водопроводная вода во многих российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, по качеству намного лучше, чем в большинстве стран. Но дополнительная очистка лишней не будет, особенно если речь идет о детском питании.

Специалист сообщил, что в водопроводной воде есть хлорорганические соединения, которые образуются в результате хлорирования. Это канцерогены, которые невозможно удалить ни кипячением, ни отстаиванием. Поэтому для детей воду из-под крана нужно фильтровать.

— Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект. В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если ее не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология, — сказал Гончар в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что если вода очень жесткая и образует при кипячении накипь, то это не страшно. По словам ученого, это соли жесткости — соли кальция и магния, это самое безобидное, что может быть в питьевой воде.

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