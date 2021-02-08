Синоптики пообещали москвичам морозную и снежную погоду 8 февраля

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В понедельник, 8 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет идти снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 12-20 градусов. В Подмосковье температура ожидается 14-22 градуса мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 2-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ранее синоптик назвала районы Москвы, в которых будет холоднее всего. Температура воздуха в ближайшие дни может опуститься до минус 30 градусов.

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